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القطاع السياحي في العقبة يشهد نمواً ملحوظاً

10/19/2023 3:15:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبلت شواطئ العقبة اليوم الخميس، الباخرة السياحية ( AIDA BELLA ) التي تحمل على متنها ( 1982 ) سائحاً من جنسيات مختلفة.
وبحسب مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بيتر مرجي، فإن برنامج السياح يتضمن رحلات متنوعة داخل العقبة ووادي رم والبترا.

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