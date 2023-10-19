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غالانت: الهجوم البري للجيش الإسرائيلي في غزة سيتم قريبا

10/19/2023 3:15:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، إن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.
وأوضح غالانت للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"في وقت سابق، بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.
هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى "حماس"، بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.




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