Thursday, 19 October 2023 11:58 GMT

الامن العام : بدء الانتشار الأمني على هذه الطرقات - صور

10/19/2023 3:15:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء الانتشار الأمني على الطرقات المؤدية لمناطق الاغوار كافة.
وجددت المديرية دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.













اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19102023000208011052ID1107273568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث