الامن العام : بدء الانتشار الأمني على هذه الطرقات - صور

الامن العام : بدء الانتشار الأمني على هذه الطرقات - صور
التاريخ
10/19/2023 3:15:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت مديرية الأمن العام عن بدء الانتشار الأمني على الطرقات المؤدية لمناطق الاغوار كافة.
وجددت المديرية دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.
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