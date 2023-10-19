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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم

10/19/2023 3:15:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جندي من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابط، مكسيم رزينكوف، من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع فلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر بأن الاشتباكات المسلحة مستمرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالمخيم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس إلى 7 .

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