الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين في طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل جندي من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضابط، مكسيم رزينكوف، من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع فلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وأفادت مصادر بأن الاشتباكات المسلحة مستمرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالمخيم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في طولكرم جراء الهجوم الإسرائيلي على مخيم نور شمس إلى 7 .
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