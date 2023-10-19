بيان صادر عن ابناء عشيرة الفاعور داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وسط هذه المجازر والانتهاكات المتزايدة للعدو الاسرائيلي الجبان الذي ما زال يستهدف النساء والاطفال والشيوخ والعجزة والذي امتهن الجرائم وقتل الانسانية والكذب السياسي المعتاد ، ويقيننا بحتمية خسارة هذا العدو الغاصب ونصر احرار الامة في غزة هاشم ، رمز العزة والتضحية والشموخ ..



فإننا نعلن وقوفنا خلف القيادة الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعم للقضية الفلسطينية وما يحدث للأهل في غزة خاصة وفلسطين ، ونعلن وقوفنا خلف جلالة الملك عبدالله بن الحسين الداعم للقضية الفلسطينية، كما عبّر عن ذلك في خطابه ، والذي أكدّ فيه على أنّ فلسطين ستبقى بوصلتنا واتجاه القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيّتها العادلة، حتّى يستعيد الشعب الفلسطينيّ الشقيق حقوقه كاملة.

كما نؤكد على موقف الحكومة الواضح والصريح الداعم لحقّ الفلسطينيين في مـ.ـقاومة الاحـ.ـتلال ، وتوفير كل الدعم الممكن لهم سياسيّا ، والضغط على جميع الجهات الدوليّة من أجل رفع الحصار عن غـ.ـزة والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية لهم، ونعلن أنّنا جميعا ندعم جهود جلالة الملك والحكومة واجهزتنا الامنيه ونؤيد كل ما تبذله في هذا الصدد، وكلّنا جند ورديف لجيشنا العربي المصطفويّ.



يحيا الاردن وتحيا فلسطين وتعيش غزة.



عنهم / راكانً جميل الفاعور

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