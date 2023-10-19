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خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية محتملة في قطاع غزة

10/19/2023 3:15:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حذر خبراء في الأمم المتحدة من خطر "الإبادة الجماعية" في غزة، مشيرين إلى أن حملة إسرائيل في القطاع تؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقال الخبراء في بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس: "إننا ندق ناقوس الخطر: هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة".
وتابع البيان: "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعمل العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد الخبراء: "لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار فورا وضمان الوصول العاجل ودون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والأدوية والوقود والكهرباء"، مؤكدين على ضرورة ضمان السلامة للسكان المدنيين.
يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

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