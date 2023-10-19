وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالكرك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية بالكرك مساء اليوم وقفة في ضاحية المنشية شمالي مدينة الكرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسله في غزه بمواجهة جيش الاحتلال الصهيوني.
وأكد المشاركون بالوقفة ان العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف وان على كل القوى الشعبيه في الوطن العربي ان تتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ فترة طويلة .
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