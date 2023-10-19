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إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/19/2023 3:15:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.




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