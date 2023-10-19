إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/19/2023 3:15:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقل إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.
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