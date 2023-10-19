مقابلات مع الشباب الأردني في الوقفة الاحتجاجية قرب مسجد الكالوتي نصرة للاقصى

(MENAFN
- Amman Net)
وزير الداخلية مازن الفراية، يدعو للمشاركة في المسيرات التضامنية مع غزة "بشكل منضبط، ويشير إلى دعوات غير واعية للتوجه نحو الحدود ومنعها
إصابة عدد من رجال الأمن العام أثناء تعاملهم مع أعمال شغب في منطقة الرابية قرب سفارة في عمّان، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الأربعاء.
وزارة التربية والتعليم تؤكد أن دوام المدارس الخميس، سيكون كالمعتاد في جميع القطاعات التعليمية، بحسب الناطق باسم الوزارة أحمد المساعفة.
القاهرة تعلن أنّ الرئيسين المصري عبد الفتّاح السيسي والأميركي جو بايدن اتّفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام".
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مدن الضفة الغربية فجر الخميس، في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تبدأ الخميس جولة جديدة تشمل: الأردن وإسرائيل ولبنان، في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة.
تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مقابلات مع الشباب الأردني في الوقفة الاحتجاجية قرب مسجد الكالوتي نصرة للاقصى 10/19/2023 - 21:06 علي جادالله أخبار نشاطات ومقابلات فيديو أضف تعليقكRadio Al-Balad
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