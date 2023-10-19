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قوات الاحتلال تعتقل شابا من الدوحة غرب بيت لحم

10/19/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط الدوحة، وداهمت أحد المحال التجارية واعتقلت من داخله الشاب صالح عبد خضر الهريمي.

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