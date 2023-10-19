قوات الاحتلال تعتقل شابا من الدوحة غرب بيت لحم
التاريخ
10/19/2023 3:14:55 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.
وقالت مصادر أمنية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط الدوحة، وداهمت أحد المحال التجارية واعتقلت من داخله الشاب صالح عبد خضر الهريمي.
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