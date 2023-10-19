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الاحتلال يعتقل شابا من سلوان

10/19/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف حجازي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

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