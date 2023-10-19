الاحتلال يعتقل شابا من سلوان
التاريخ
10/19/2023 3:14:55 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف حجازي، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
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