الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، محذرين من خطورة هذه الدعوات على الأمن الإقليمي.
وشدد الزعيمان، خلال القمة المصرية الأردنية التي عقدت في القاهرة اليوم الخميس، على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام.
واستعرض الزعيمان الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكدا الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
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