الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، محذرين من خطورة هذه الدعوات على الأمن الإقليمي.

وشدد الزعيمان، خلال القمة المصرية الأردنية التي عقدت في القاهرة اليوم الخميس، على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام.

واستعرض الزعيمان الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكدا الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة.