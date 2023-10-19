الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ويوقع شهداء ومصابين

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة.
وطال القصف مدينة غزة، وتحديدا حي اليرموك فيها، إلى جانب منازل في دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
وأوضحت مصادر طبية أن سبعة شهداء على الأقل ارتقوا في قصف على منزل بخان يونس، فيما أفاد مراسل "وفا" بأن عدد الشهداء في خان يونس وصل منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدا.
وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان.
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