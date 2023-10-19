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الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة ويوقع شهداء ومصابين

10/19/2023 3:14:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

وطال القصف مدينة غزة، وتحديدا حي اليرموك فيها، إلى جانب منازل في دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأوضحت مصادر طبية أن سبعة شهداء على الأقل ارتقوا في قصف على منزل بخان يونس، فيما أفاد مراسل "وفا" بأن عدد الشهداء في خان يونس وصل منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدا.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان.

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