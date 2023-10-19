الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم نور شمس: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 وعشرات الجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN /أعلن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، طه إيراني، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم، إلى 12 شهيدا، وعشرات الجرحى.
وأكد إيراني في تصريح خاص لـ "وفا" بأن 7 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، إضافة إلى 5 شهداء ما زالوا في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل الشهداء والجرحى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عددا من المواطنين العزّل بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء، وسقوط العشرات من الجرحى.
وحذّر إيراني من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار على المخيم، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عنه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة منازل المواطنين واحتلالها ونشر قناصتها على أسطحها، وإطلاق النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المخيم إلى ساحة حرب، حيث انتشرت أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في شوارعه وأزقته، في الوقت الذي دمرت فيه جرافات الاحتلال البنية التحتية للشوارع بعد تجريفها وهدم كل ما صادف في طريقها
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