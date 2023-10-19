الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم نور شمس: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 وعشرات الجرحى

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN /أعلن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، طه إيراني، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم، إلى 12 شهيدا، وعشرات الجرحى.

وأكد إيراني في تصريح خاص لـ "وفا" بأن 7 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، إضافة إلى 5 شهداء ما زالوا في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل الشهداء والجرحى.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عددا من المواطنين العزّل بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء، وسقوط العشرات من الجرحى.

وحذّر إيراني من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار على المخيم، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عنه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة منازل المواطنين واحتلالها ونشر قناصتها على أسطحها، وإطلاق النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المخيم إلى ساحة حرب، حيث انتشرت أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في شوارعه وأزقته، في الوقت الذي دمرت فيه جرافات الاحتلال البنية التحتية للشوارع بعد تجريفها وهدم كل ما صادف في طريقها