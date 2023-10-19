«ماكما آرت غاليري» يستعد لعرض مجموعته الافتتاحية

أعلن معرض «ماكما آرت غاليري»، الوجهة الأحدث في إمارة أبوظبي للفنون الخالدة من أعمال الزجاج والكريستال المستوحاة من الطراز الإسلامي، عن استعداده لتنظيم عرض جناحه الأول المقرر انطلاقه في معرض «داون تاون ديزاين» في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل في تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم.

سيستعرض جناح الصالة مجموعة آسرة من توقيع كبار حرفيّي فن الزجاج والكريستال، من خلال إعادة تفسير الفنون الحرفية لصناعة الكريستال ضمن إطار معاصر، تكريماً لتقاليد حرفية تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وتؤرخ الرحلة الرائعة لعالم فن الزجاج والكريستال، المصنوع من مواد طبيعية 100% وطويلة الأمد.

وبهذه المناسبة قالت عليا صفراوي، مؤسسة «ماكما آرت غاليري»: يسعدنا أن نكون جزءاً من معرض «داون تاون ديزاين 2023»، المعرض الإبداعي الرائد الذي يلتقي فيه المجتمع الفني من كل أنحاء المنطقة في مكان واحد. ونتطلع إلى فرصة التواصل مع الزوار على أرض المعرض وتوسيع شبكة العلاقات ومشاركة مهمتنا في إلقاء الضوء على إبداعات فن الزجاج والكريستال البوهيمي من منظور معاصر، حيث تقدم صالة «ماكما» منظوراً جديداً لهذه المجسمات الفنية التقليدية، وتغرس فيها طابع الحداثة، وتحتفل بالحرفية الاستثنائية للفنانين الأوروبيين. ومن خلال وضع قطعنا الفنية بشكل استراتيجي لعرض ألوانها النابضة بالحياة، نهدف إلى خلق عرض آسر بصرياً، وجذاب من الناحية الفنية في المعرض.

ويعد معرض «داون تاون ديزاين 2023» بمنزلة بوابة للتطورات الديناميكية في مجال صناعة التصميم والإبداع الفني في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجمع بين مواهب التصميم البارزة والأسماء الشهيرة في عالم الفن، ويجذب أكثر من 135 ألف زائر. أما بالنسبة لصالة «ماكما آرت غاليري»، فإن هذا المعرض يمثل الخطوة المثالية نحو الانطلاق، حيث يفتح المجال للتواصل مع الزملاء العارضين والمجتمع الإبداعي الأوسع ومقتني الأعمال الفنية من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وسيكون محور عرض الصالة في معرض «داون تاون ديزاين» عبارة عن زوج من المزهريات الضخمة باللون الأزرق الياقوتي الحيوي، يبلغ ارتفاعهما 155 سم؛ إذ تشهد هاتان القطعتان على المهارة الحرفية الفريدة لمبدعي صناعة الزجاج والكريستال الأوروبيين في القرنين التاسع عشر والعشرين.