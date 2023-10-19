مانشستر سيتي يسعى للعودة إلى درب الانتصارات أمام برايتون الخطير السبت المقبل



سبق لبيب جوارديولا أن خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري مرة واحدة خلال مسيرته التدريبية لكن على فريقه مانشستر سيتي أن ينتفض في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليضمن عدم تكرار هذا السيناريو.

وخسر سيتي مباراتين أمام ولفرهامبتون وأرسنال قبل التوقف الدولي ما عرقل انطلاقته السلسة للموسم ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير وأرسنال.

ويبدو برايتون سادس الترتيب قادرا على إلحاق الهزيمة الثالثة على التوالي بسيتي.

ولم يخسر جوارديولا ثلاث مباريات على التوالي في الدوري سوى مع بايرن ميونيخ في 2015، لكن هذا السيناريو لم يكن واردا بالنسبة لسيتي قبل بضعة أسابيع.

لكن فوز برايتون المحتمل على سيتي، والذي سيرتقي الفريق الضيف على إثره إلى المركز الثالث، لن يكون مفاجئا لمن يتابع التقدم الذي أحرزه الفريق الذي يقوده المدرب روبرتو دي تسيربي.

وأرسى دي تسيربي في برايتون قواعد أسلوب لعب مشابه لسيتي الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة بل يقول البعض إنه طور طريقة لعب المدرب الإسباني.

وسمح له هذا الأسلوب بإنهاء الموسم الماضي في المركز السادس والمشاركة في إحدى البطولات القارية للمرة الأولى وتفوق هذا الموسم على نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد كما تعادل مع ليفربول هذا الشهر في المباراة رقم 50 التي يخوضها دي تسيربي مع الفريق.

وأمضى دي تسيربي بعض الوقت في ملعب تدريبات سيتي لدراسة أساليب جوارديولا وبعد رحيله عن شاختار دونيتسك وقبل توليه مسؤولية برايتون، خاض مناقشات مفصلة بشأن أسلوبيهما في كرة القدم.

وقبل تعادلهما 1-1 في نهاية الموسم الماضي، وصف جوارديولا نظيره في برايتون بأنه "أحد أكثر المدربين تأثيرا في آخر 25 عاما"، واصفا طريقة لعب برايتون بأنها "فريدة".

لكن سيتعين عليهما تنحية هذا الاعجاب المتبادل جانبا بعد غد السبت عندما يحاول سيتي استعادة صدارة الترتيب ولو مؤقتا انتظارا لما تسفر عنه مواجهة أرسنال، ثاني الترتيب، أمام تشيلسي.

ويحظى سيتي بدفعة كبيرة بعودة لاعب الوسط المؤثر رودري بعد إيقافه بسبب حصوله على بطاقة حمراء وسيحرص المهاجم إرلينج هالاند على هز الشباك بعد صيامه تهديفيا في آخر مباراتين بالدوري.

وكان فوز أرسنال على ضيفه سيتي قبل التوقف الدولي دفعة معنوية كبيرة بالنسبة للفريق اللندني الذي انهار تحت الضغط في سباق اللقب في الموسم الماضي.

وسيخوض أرسنال اختبارا صعبا أمام تشيلسي رغم أن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو يقبع في المركز 11.

وقدم تشيلسي أداء طيبا لكنه لم يحقق النتائج المرجوة ويأمل أن يبني على انتصاريه المتتاليين على فولهام وبيرنلي عندما يواجه أرسنال.

وسيتعين على توتنهام، الذي تصدر المسابقة على نحو مفاجئ، الانتظار حتى يوم الاثنين المقبل لاستكمال أفضل بداياته على الاطلاق في موسم الدوري الممتاز عندما يستضيف فولهام.

وتنطلق الجولة بمواجهة ليفربول رابع الترتيب أمام إيفرتون صاحب المركز 16.

وتمكن إيفرتون من تحقيق فوز وحيد في آخر 28 مباراة أمام ليفربول في كل المسابقات لكنه في حالة جيدة نسبيا بعدما حقق فوزين في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وأفلت مانشستر يونايتد بأعجوبة أمام برنتفورد بفضل هدفين سجلهما سكوت مكتوميناي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز فريقه 2-1 قبل التوقف الدولي.

وخفف هذا الانتصار من الضغط الذي يتعرض له المدرب إريك تن هاج الذي ستسنح له فرصة مواصلة الصحوة عندما يواجه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بعد غد السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز