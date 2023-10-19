اتحاد كلباء يكسب الشارقة في الوقت القاتل بتسديدة فيليب كيس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

اقتنص اتحاد كلباء فوزاً غالياً على مستضيفه الشارقة "3-2" في الوقت القاتل بهدف سجله فيليب كيس "90+6" بتسديدة رائعة، بعد مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التسجيل 5 مرات ضمن جولة الذهاب للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و تأرجحت فيها النتيجة هنا وهناك قبل أن يحسمها الضيوف في آخر الثواني للوقت البديل.

تقدم الشارقة بهدف السبق مبكراً في الدقيقة 11 عن طريق ماجد سرور الذي سدد على يسار الحارس حمد المنصور من هجمة صنعها عبد العزيز الكعبي داخل الصندوق، واجتهد اتحاد كلباء لتعديل النتيجة وكاد أن يحقق ذلك في الدقيقة 29 من كرة لعبها اندريس داخل المرمى ولكنه كان في وضع تسلل ولم يشهد الشوط الأول هجمات أخرى بعد ذلك إلا في آخر دقيقة عن طريق لياندرو ولكن الحارس عادل الحوسني نجح في إنقاذ فريقه لينتهي الشوط بتقدم الشارقة بهدف.

وعاندت العارضة مدافع الشارقة مانولاس في بداية الشوط الثاني عندما حول الكرة برأسه في سقف المرمى، قبل أن ينتفض الضيوف بهجمات منظمة نجحوا من خلالها في تعديل النتيجة في الدقيقة 50 من تسديدة قوية لـ دانيال بيسا في مقص المرمى، كأحد أجمل الأهداف في المسابقة، ولم تمض دقيقتين على هدف التعادل، حتى نجح اتحاد كلباء في تسجيل هدف التقدم عن طريق اندريس "ق 52" وتم اعتماد الهدف من حكم "الفار" بعد أن احتسبه الحكم أحمد بلال تسللاً في البداية.

وضاعت أكثر من فرصة لاتحاد كلباء بعد هدف التقدم عن طريق لياندرو ومهدي قايدي، فيما رد الشارقة بهجمة قوية انتهت في رأس البديل موسى ماريجا وأنقذها الحارس حمد المنصوري ببراعة، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 80 لتسجيل هدف التعديل برأسية تيجالي من عكسية البديل حمد فهد، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة للتعادل، فاجأ فيلي كيس الجميع بتسجيله هدف الفوز الغالي "90+6" بتسديدة من خارج الصندوق وصلت المرمى على يمين الحارس عادل الحوسني، ليفوز اتحاد كلباء بالنتيجة وينتظر الفريقان جولة الإياب الشهر المقبل والتي تقام بملعب اتحاد كلباء.

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