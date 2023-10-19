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بمشاركة رؤساء الأندية وأساطير الكرة..جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي لكرة القدم سيف اكسبو 2023

10/19/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تتأهب محافظة جدة السعودية لاستضافة المعرض السعودي الدولي لكرة القدم "سيف اكسبو 2023" خلال الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر المقبل، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والشركات والمراكز الرياضية من المملكة وخارجها.

ويأتي هذا المعرض تزامنا مع النهضة الرياضية الكبرى التي تعيشها السعودية، ومع أقوى نسخة في تاريخ دوري روشن السعودي بوجود نجوم كرة قدم عالميين في مختلف الأندية السعودية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وأكد ياسر القنفدي المدير التنفيذي لمعرض سيف اكسبو أن المعرض يهدف للكثير من المعطيات التي ستسهم في تطوير كرة القدم في السعودية، منها زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة، واستقطاب جهات تجارية راعية للأندية.

كذلك يهدف المعرض لجلب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، وإتاحة لقاءات مع شخصيات قيادية في صناعة كرة القدم، ورؤساء الأندية وأساطير ونجوم كرة القدم ومدربين عالميين، والاستفادة من الخبرات والتقنية في تحسين صناعة كرة القدم.

هذا يأتي إلى جانب بناء علاقات تجارية في بيئة رياضية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المجال الرياضي، وإقامة ندوات وورش عمل لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بكرة القدم.

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