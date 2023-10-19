برشلونة في ورطة..استعادة عدد من اللاعبين المصابين حلم تشافي مع اقتراب الكلاسيكو

عاد الجناح الأمين جمال والظهير أليخاندرو بالدي إلى تدريبات برشلونة اليوم الخميس في الوقت الذي يستعد فيه بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم المبتلى بالإصابات لاستضافة أتليتيك بيلباو يوم الأحد مع التركيز على مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقامة بعدها بأسبوع واحد.

ويأمل تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في استعادة عدد من اللاعبين الرئيسيين في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد لكن قد يتعين عليه أن يبدع لاختيار تشكيلته لمواجهة بيلباو مع إصابة ثمانية لاعبين منهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح سيرجي روبرتو لاعب الوسط آخر المنضمين لقائمة المصابين ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال التدريبات أمس الأربعاء.

ويتعين على برشلونة، المتأخر عن ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط، التعامل مع إصابات جول كوندي وفرينكي دي يونج وبيدري ورافينيا.

وأصبح من المؤكد غياب كوندي عن مباراة ريال مدريد لكن هناك فرصة ضئيلة لتعافي دي يونج وليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو.

وذكرت تقارير أن رافينيا يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع عودة بيدري إلى التدريبات قريبا وقد يكون متاحا أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية يوم السبت ومن المنتظر مواجهته لمدافعه السابق سيرجيو راموس للمرة الأولى بعد عودته إلى فريق طفولته عقب قضاء موسمين مع باريس سان جيرمان.

ويتوقع أن يكون المدافع ديفيد ألابا متاحا بعد غيابه عن مباريات النمسا في التوقف الدولي بسبب إصابة في الساق.

ويقدم جود بلينجهام أداء رائعا منذ انضمامه إلى ريال مدريد ليثير لاعب الوسط الإنجليزي الإعجاب مع ناديه الجديد ومنتخب بلاده.

وواصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما الظهور بصورة براقة وقاد إنجلترا للعودة في النتيجة والفوز 3-1 على إيطاليا في ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء. كما سجل عشرة أهداف في أول عشر مباريات مع ريال مدريد.

ويحل أتليتيكو مدريد ضيفا بعد غد السبت على سيلتا فيجو الموجود في منطقة الهبوط ما يهدد منصب مدربه رافائيل بنيتز.

ومع خوضه لمباراة أقل عن المتقدمين عليه في الترتيب، يحتل أتليتيكو المركز الرابع وله 19 نقطة متأخرا بنقطتين عن برشلونة وثلاث نقاط عن جيرونا الثاني مفاجأة الموسم حتى الآن الذي يستضيف ألميريا الأخير في الجدول يوم الأحد.

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