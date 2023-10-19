يرتدي القميص رقم 7 تيمنا بوالده..النصر السعودي يتعاقد مع نجل رونالدو

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، يوم الخميس، أن إدارة النصر السعودي، وقعت رسميا مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضحت الصحيفة، أن النادي السعودي أدرج الموهبة جونيور صاحب الـ13 عاما، في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث سيرتدي القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.
وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق، غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.
يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما)، انتقل مع أسرته للعيش في السعودية بعد توقيعه للنصر في يناير الماضي.
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