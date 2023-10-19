يرتدي القميص رقم 7 تيمنا بوالده..النصر السعودي يتعاقد مع نجل رونالدو



كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، يوم الخميس، أن إدارة النصر السعودي، وقعت رسميا مع البرتغالي جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي السعودي أدرج الموهبة جونيور صاحب الـ13 عاما، في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عاما، حيث سيرتدي القميص رقم "7" تيمنا بوالده قائد النصر.

وينتظر أن يدشن جونيور مشواره مع النصر ويخوض أول مباراة له مع براعم الفريق، غدا الجمعة، في مواجهة فريق القادسية على ملعب حرس الحدود ضمن افتتاحية مشواره في دوري البراعم تحت 13 عاما.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (38 عاما)، انتقل مع أسرته للعيش في السعودية بعد توقيعه للنصر في يناير الماضي.

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