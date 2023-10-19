أمريكا تنفرد بصدارة مونديال الغولف في أبوظبي

انفرد منتخب الولايات المتحدة بصدارة النسخة الـ33 لكأس أيزنهاور لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية التي أقيمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف.

ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية من بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، التي تستمر حتى 21 الجاري، وبطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، التي تقام من 25 إلى 28 منه.

صدارة

وأنهى المنتخب الأمريكي الجولة متصدراً بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة، لكن المنتخب الفرنسي أبقى المنافسة مشتعلة بعدما أنهى بدوره الجولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل بالمركز الثاني بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الأمريكي.



الوصافة

دخل المنتخب الصيني على خط المنافسة بعدما تقدم متشاركاً مع فرنسا المركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل بمجموع 273 ضربة، وكان قد تواجد في المركز الثامن في الجولة الأولى.

وتمسك المنتخب الأسترالي بالمركز الرابع، وأنهى الجولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل بمجموع 275 ضربة، وتساوى معه المنتخب التشيكي، الذي تقدم بالرصيد نفسه بعد أداء قوي في الجولة الثانية تقدم من خلاله ستة مراكز.

تقدم

من جانبه تحسن أداء منتخب الإمارات، الذي أنهى الجولة بواقع 9 ضربات فوق المعدل بعدما سجل في اليوم الأول 11 ضربة فوق المعدل، ليصبح إجمالي رصيده 20 ضربة فوق المعدل، مع اكتساب اللاعبين المشاركين خبرة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين الهواة في العالم.

الفردي

وعلى صعيد الفردي، تقدم الفرنسي هوجو لي جوف إلى صدارة الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل، محققاً 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، بينما تراجع الهولندي بينجامين رويتر متصدر الترتيب في اليوم الأول إلى المركز السادس برصيد 7 ضربات تحت المعدل.

المركز الثاني

وتشارك المركز الثاني كل من الصيني تشيانغ كيو، والأمريكي نيك دونلاب، والتشيكي فيليب ياكوبيتش، والإيطالي بيترو بوفاري برصيد 8 ضربات تحت المعدل، بينما كان المكسيكي سانتياجو دي لا فونتي صاحب ثاني أكبر تقدم في الترتيب بعدما أنهى الجولة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 32 مركزاً ويصبح بالمركز السادس، في حين كان النرويجي هيرمان سينكي صاحب أفضل نتيجة خلال الجولة الثانية برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليبلغ إجمالي رصيده 7 ضربات تحت المعدل بالمركز السادس أيضاً.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، حقق أحمد سكيك أفضل النتائج في الجولة برصيد 3 ضربات فوق المعدل، ليبلغ إجمالي مجموعه 10 ضربات فوق المعدل.

ويتنافس في البطولة فرق 36 دولة من جميع أنحاء العالم، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق لتحديد الإجمالي، بينما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.

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