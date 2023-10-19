مهرجانات للرجبي لطالبات المدارس الحكومية

ينظم اتحاد الرجبي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مهرجانات للرجبي لطالبات المرحلة الأولى والثانية والثالثة في مدارس الفتيات الحكومية. تأتي المبادرة الرياضية على هامش بطولة WXV3 للرجبي، وهي بطولة دولية للرجبي للسيدات بفئة 15 لاعبة، تشهد مشاركة 6 منتخبات عالمية، وتقام في ملاعب طيران الإمارات (ذا سيفينز) في دبي، من 14 إلى 28 الجاري.

وتستمر المهرجانات ثلاثة أسابيع، وتتضمن مشاركة أكثر من 1200 طالبة من المدارس الحكومية، وإقامة ورش عمل وتدريبات أساسية للعبة الرجبي، بالإضافة إلى مباريات ودية بين الطالبات.

تأتي هذه المهرجانات ضمن جهود تعزيز رياضة الرجبي بين الفتيات، وتشجيعهن على المشاركة فيها.

وأشارت فوزية محمد فريدون عضوة مجلس إدارة اتحاد الرجبي، رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، إلى جهود اتحاد الرجبي منذ أشهر لتعزيز رياضة الرجبي بين طلاب وطالبات المدارس، من خلال برنامج مسار اللاعب الإماراتي، بالتعاون مع بنك HSBC، حيث تم تعيين مجموعة من المشرفين والمشرفات المتخصصين لتطوير وتعزيز هذه الرياضة داخل المدارس، بهدف تعليم الطلاب والطالبات فنون الرجبي، وتشجيعهم على ممارستها.

وأعربت فريدون عن سعادتها بتنظيم المهرجانات الرياضية المخصصة للفتيات، مشيرة إلى أهميتها كوسيلة لتعريف الفتيات برياضة الرجبي.

وأعربت عن ثقتها في أن هذه المهرجانات سيكون لها أثر إيجابي في زيادة عدد الفتيات اللاتي يمارسن رياضة الرجبي في الإمارات.

وقالت: هذه الجهود تعكس التزام الإمارات بتعزيز الرياضة وتشجيع الجميع، بمن فيهم الفتيات، على ممارسة الأنشطة الرياضية، وهذا يعكس رؤيتنا لتعزيز التوازن بين الجنسين في ميدان الرياضة، ونحن ملتزمون بتمكين الفتيات في هذا الميدان الرياضي المميز.



وأكدت رضوى قيس، طالبة في الصف الثاني عشر في إحدى المدارس الحكومية في دبي، حماسها للمشاركة في المهرجان، وقالت: سمعت الكثير عن رياضة الرجبي، وأرغب في تجربتها بنفسي، أعتقد أنها رياضة رائعة، وسوف أبذل قصارى جهدي لتعلمها.

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