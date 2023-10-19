«كواترو» يطلق دوري «بوكاري» لأكاديميات كرة القدم

أعلن مركز «كواترو» الرياضي في عجمان عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دوري «بوكاري سوت» في ملاعبه، خلال الفترة من 28 الجاري، ولغاية يناير 2024، بمشاركة فرق الفئة العمرية 14 سنة «مواليد 2010 -2011»، والفئة 12 سنة «مواليد 2012- 2013»، وتتضمن كل فئة عمرية 3 مجموعات، وكل مجموعة تتألف من 4 فرق، ليصبح مجموع المشاركين في البطولة 24 فريقاً، بواقع 12 فريقاً لفئة 14 سنة، و12 فريقاً لفئة 12 سنة، ويسمح بمشاركة جميع الفرق من مختلف الأكاديميات في الدولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة الاستثنائية في مؤتمر صحافي، ترأسه عبد العزيز عبد الله مدير مركز «كواترو» الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور محمود بسيوني ممثل «شركة بوكاري سوت» مع عدد من ممثلي الفرق، التي ستشارك في البطولة، وممثلي وسائل الإعلام، وسالم خلفان مدير البطولة.

وأوضح عبدالعزيز عبدالله: «إن الهدف الأساسي والرئيسي من البطولة منح اللاعبين، الذين لا يحصلون على فرصة اللعب التنافسي وممارسة كرة القدم، والرياضة بصفة عامة وسط أجواء صحية، وتنظيمية مميزة، لا تخلو من صبغة المباريات الرسمية في هذه البطولة الودية، ومن ضمن أهداف البطولة بناء جسور التعاون والمحبة والتعارف بين مختلف الفرق واللاعبين، خلال هذه الفترة الشتوية الفرصة الكافية لممارسة النشاط الرياضي، مع المحافظة على منحهم حقوقهم في الوقت الكافي للتحصيل الأكاديمي»، مشيراً إلى أن اللجنة راعت عدم التأثير منافسات البطولة على اللاعبين، وقال: «نطمئن عائلات وأولياء أمور اللاعبين بأن المباريات ستكون خلال يوم واحد أو يومين على الأكثر من أيام العطلة الأسبوعية».

تفاصيل

وأعلن عبدالعزيز عبدالله أن الافتتاح سيكون يوم 28 الجاري، وينتهي الدور التمهيدي 19 نوفمبر المقبل، وتتوقف البطولة اعتباراً من اليوم التالي لإتاحة الفرصة للطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تستأنف يومي 16 و17 ديسمبر المقبل بمباريات التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي، وتعود المنافسات يوم 6 يناير 2024 بمباراتي الدور نصف النهائي، وستكون مباراتا الختام للفئتين العمريتين يوم 13 يناير من العام الجديد.

وتم تخصيص جوائز لنجوم البطولة حسب خانات الملعب للفئتين، وتدرس اللجنة المنظمة مراعاة الحضور الجماهيري العائلي، وتوفير رعاية خاصة للجمهور، وعائلات اللاعبين، إلى جانب توفير رعاية لنجوم المباريات.

وقال محمود بسيوني: «هدفنا توعية النشء والشباب بتعويض السوائل، عبر تناول مشروب «بوكاري سوت»، الذي يصلح للصغار والكبار بدرجة واحدة»، وأضاف: «إن أمامنا أكثر من خيار وعرض لتنظيم البطولة مع جهات أخرى، ولكن كفاءة وعراقة مركز «كواترو» الرياضي حفزتنا لاختياره، لما تتمتع به منشآته، ومرافقه الحيوية من كفاءة وجودة، وكل هذه العوامل مجتمعة دفعتنا لتوقيع اتفاقية تنظيم هذه البطولة للشريحة العمرية المهمة، التي استهدفتها للمشاركة في هذه البطولة».

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