18 لاعباً في «خليجية بناء الأجسام» بالبحرين

غادرت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، عبر مطار دبي الدولي إلى البحرين، للمشاركة في بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تنطلق منافساتها السبت المقبل.

ويطمح لاعبونا لتحقيق المزيد من الإنجازات للعبة، وترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدربين المواطنين زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل والحكم الدولي خالد الحوسنين و18 لاعباً هم: خالد الزرعوني، وأحمد الملا، وأحمد حسن رستم، وسعيد غلام، في منافسات بناء الأجسام، وخالد بخيت الفلاسي، وراشد سالم الشميلي، في فئة الماسترز لأكبر من 40 سنة، وأحمد عبيد الملا، في الكلاسيك ماسترز، وفيصل محمد الشحي، وسعيد علي عباس، وعيسى المدني، في بناء الأجسام الكلاسيك، وعمر المهيري، وأحمد عبد الرحمن، ومطر سيف الظاهري، وسيف جميل العفاد، وعلي ضاوي، في منافسات الفيزيك، وطارق موسى مبارك، وعصام الغص، في الماسترز فيزيك، وربيع سلمان الزعابي في الموسكلار فيزيك.

دعم

ثمن أحمد جوهر، رعاية ودعم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما مهد للوصول للجاهزية الكاملة.

وقال: المشاركة في البطولة فرصة ثمينة لتعزيز إنجازات بناء الأجسام الإماراتية الدولية وفرصة مهمة للاعبي المنتخب وبالأخص المنضمين حديثاً للمنافسة على المراكز الأولى والوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة.

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