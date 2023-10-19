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منتخبنا يكسب الصين في تصفيات «آسيا لليد»

10/19/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزاً غالياً على نظيره الصيني بنتيجة 31 - 30 بالمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية بالدوحة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، وشهد الشوط الثاني انتفاضة إماراتية وعودة لمنتخبنا مدركاً أول تعادل 18 - 18، وظلت المطاردة مستمرة بين المنتخبين هدفاً بهدف حتى نهاية المباراة بفوز منتخبنا، وكان المنتخب الصيني تقدم بالشوط الأول 17 - 14.

وبهذا الفوز جدد منتخبنا آماله لبلوغ الدور الثاني للبطولة رغم خسارته بالجولة الأولى أمام المنتخب الكوري 23 - 29.

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