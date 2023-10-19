منتخبنا يكسب الصين في تصفيات «آسيا لليد»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزاً غالياً على نظيره الصيني بنتيجة 31 - 30 بالمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية بالدوحة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، وشهد الشوط الثاني انتفاضة إماراتية وعودة لمنتخبنا مدركاً أول تعادل 18 - 18، وظلت المطاردة مستمرة بين المنتخبين هدفاً بهدف حتى نهاية المباراة بفوز منتخبنا، وكان المنتخب الصيني تقدم بالشوط الأول 17 - 14.
وبهذا الفوز جدد منتخبنا آماله لبلوغ الدور الثاني للبطولة رغم خسارته بالجولة الأولى أمام المنتخب الكوري 23 - 29.
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