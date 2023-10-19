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منَ البِرّ ..

10/19/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كثير منا يعتقد أن البرَّ قد حُصر في المبلغ المادي الذي يعطيه لأبويه، يعتقد أن مكالمة في الأسبوع قد تكون كافية وتجعل منه باراً بوالديه.. أن يزورهم يوم الجمعة لهو أمر كافٍ.

لكن ما البر في الأساس؟

عندما أبحث عن معاني الكلمات، أحب دائماً أن أرجع الكلمة إلى أصلها حيث تنتمي.

لو قلبنا المعاني في صفحات المعاجم فسنجد أن «برَّ والِدَيْه» معناها: توسَّع في الإحسان إليهما ووصلَهما ورفق بهما وأحسن معاملتهما، عكس عقَّ.

إذن تلك الكلمة التي تحتوي على حرفين فقط عظيمة بمعانيها،

وإلا ما وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، تأمّل وتفكّر في قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا).

السؤال: كيف نصنف أفعالنا على أنها بر؟ ماذا عن كلماتنا؟

لمَ نخاف أفعالنا ولا نهتم بأقوالنا؟ أليس الذي يسجل الفعل سيسجل الكلام؟

لأخبرك أمراً، هل كنت تعلم أن من البر أن تخفي حزنك عن والديك؟ هل تعلم أن من البر أن لا تجعل همك على عاتقهما؟

لا تخبر والديك عن ديونك، ولا مشكلاتك، أو حتى حزنك.

من البر أن لا تترك أبناءك عند والديك وتسافر لقضاء إجازة.

من البر أن لا تدع طفلك الصغير عند والديك لتذهب إلى العمل،

آباؤنا كبروا وما باتوا بالقوة نفسها، هم في عمر يحتاجون إلى الراحة،

أن تخدمهم أنت، وليس العكس، انتهى وقتهم معك ومع أبنائك، هم لا يحتملون إزعاج الصغار، ولا انتثار كوب الزجاج في المطبخ،

مطلبهم أن ينعموا بهدوء وراحة بال، أن تكون آخر مراحل عمرهم نعيماً، أن تمر بسلام داخلي حتى يفارقوا الحياة، تفكّر جيداً كيف تريد أن تمر آخر أيام عمرك، وامنحهم المثل، وتذكّر أن هناك من يبيع الدنيا مقابل ساعة لقاء.

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