تقارير إعلامية: مقتل أحد قادة حماس مع أفراد عائلته في ضربة جوية إسرائيلية



قُتل قائد الأمن الوطني في قطاع

غزة "جهاد محيسن"

مع عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية ووصفت وسائل إعلام "جهاد محيسن" بأنه أحد قادة حماس .

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني التي تقودها حماس في غزة وفق سكاي نيوز.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق عن مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، جميلة الشنطي، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزلها بقطاع غزة الخميس.





وأكدت ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته بتصفية مسؤولين ونشطاء من مختلف الحركات المسلحة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل، أنها قتلت قياديا آخرا في حركة حماس، في غارة على منزله بقطاع غزة.

ونشر وقتها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، مع تعليق يقول إن "الجيش والشاباك يقومان بتصفية المدعو أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس".

وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن مقتل العشرات.

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.









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