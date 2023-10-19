أمريكا تصدر تحذيراً أمنياً لرعاياها في أنحاء العالم وتطالبهم بتوخي الحذر



أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تحذيرا أمنيا على مستوى العالم لرعايا الولايات المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف.

ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقصفت إسرائيل بعد ذلك قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.

واندلعت مظاهرات في الضفة الغربية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل وكذلك في إيران والأردن ولبنان وتونس وأماكن أخرى وسط غضب في أنحاء الشرق الأوسط أججه انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستشفى بغزة.



وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية لكن إسرائيل نفت ذلك. وقالت الولايات المتحدة إن لديها بيانات تظهر أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الهجوم الدامي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يلقون مقذوفات قرب السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الخميس. وحذرت وزارة الخارجية هذا الأسبوع الأمريكيين من السفر إلى لبنان.

وفي واشنطن، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اليوم الخميس إن الوزارة ترصد تزايدا في التقارير الواردة عن التهديدات التي يتعرض لها اليهود والمسلمون والعرب في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل مع حماس في قطاع غزة.





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