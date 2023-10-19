أمريكا تصدر تحذيراً أمنياً لرعاياها في أنحاء العالم وتطالبهم بتوخي الحذر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تحذيرا أمنيا على مستوى العالم لرعايا الولايات المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن متطرفين هجمات على الأمريكيين واستهدافهم بأعمال عنف.
ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقصفت إسرائيل بعد ذلك قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.
واندلعت مظاهرات في الضفة الغربية الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل وكذلك في إيران والأردن ولبنان وتونس وأماكن أخرى وسط غضب في أنحاء الشرق الأوسط أججه انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستشفى بغزة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية لكن إسرائيل نفت ذلك. وقالت الولايات المتحدة إن لديها بيانات تظهر أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الهجوم الدامي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يلقون مقذوفات قرب السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الخميس. وحذرت وزارة الخارجية هذا الأسبوع الأمريكيين من السفر إلى لبنان.
وفي واشنطن، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اليوم الخميس إن الوزارة ترصد تزايدا في التقارير الواردة عن التهديدات التي يتعرض لها اليهود والمسلمون والعرب في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل مع حماس في قطاع غزة.
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