تاكسي دبي توقع اتفاقية معمركز دبي التجاري العالمي لتزويدها بخدمات الليموزين

وقعت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات اتفاقية لتزويد مركز دبي التجاري العالمي بخدمات مركبات الليموزين لزوار المركز والعارضين وذلك على مدار الساعة حيث يشمل الأسطول مجموعة حديثة من المركبات والذي يخدم أكثر من مليون متعامل سنوياً.

خدمة زوار الإمارة

تأتي الاتفاقية في إطار سعي المؤسسة إلى توسيع قاعدة شراكاتها مع مختلف الجهات وتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات مؤسسة تاكسي دبي ومن ضمنها أسطول مركبات الليموزين التي توفر خدمات نقل وفق معايير عالمية لفئة السياح وزوار الإمارة.

وتم التوقيع في مقر مركز دبي التجاري العالمي بين منصور رحمة الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي.



تعزيز الشراكات



وبهذه المناسبة، أفاد منصور الفلاسي، أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بهدف توفير خدمات نقل متميزة لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة لتلبية احتياجات هذه المؤسسات من خدمات نقل تتمتع بالجودة والأسعار المنافسة، إلى جانب استثمار هذه الشراكات في دعم قطاع النقل في الدولة.



مشيراً إلى أن إمارة دبي وجهة عالمية رائدة تستضيف العديد من الفعاليات الاقتصادية، التجارية، الترفيهية، والثقافية ينظمها مركز دبي التجاري العالمي وتستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار والسائحين ورجال الأعمال والعارضين.

وتتيح الاتفاقية الفرصة لتقديم خدمات الليموزين لشريحة واسعة من المتعاملين لتعزيز مستويات رفاهيتهم وسعادتهم وإثراء تجربة تنقلهم في إمارة دبي بوصفها إحدى وسائل النقل المتميزة التي تعكس الوجه الحضاري للإمارة.

من جهته قال عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار التزام مركز دبي التجاري العالمي بتقديم تجربة تنقل عالمية للزوار والعارضين، خصوصاً أن المركز يُعَد وجهة حيوية تجتذب سنوياً نحو مليوني زائر من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح هذه الاتفاقية فرصة لشريحة واسعة من الزوار للاستفادة من خدمات الليموزين الفاخرة التي توفرها مؤسسة تاكسي دبي وفق أعلى معايير الجودة بما يمكننا من تلبية متطلباتهم المتعلقة بالتنقل بشكل يعكس الوجه الحضاري لإمارة دبي ويرسخ مكانتها كمركز عالمي للفعاليات.

وأضاف، نعمل في مركز دبي التجاري العالمي بشكل متواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمركز والارتقاء بالخدمات وبتجربة الزوار والعارضين ويحقق في الوقت ذاته الأهداف المشتركة التي تصب في دعم السياحة والاقتصاد الوطني.

خدمة على التطبيق الذكي

الجدير بالذكر أن خدمة الليموزين متاحة على تطبيق مؤسسة تاكسي دبي الذكي DTC App، وتتضمن مجموعة من الخدمات، ووسائل الراحة والرعاية، التي تلتزم بأعلى معايير جودة النقل العالمية التي تلبي احتياجات المتعاملين.

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