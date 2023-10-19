وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحريق في منطقة الكرامة بدبي

توفي شخص وأصيب 3 أخرون في حريق اندلع "الأربعاء" بالطابق الثالث في مبنى سكني بمنطقة الكرامة في دبي.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي بوقوع الحادث حيث توجهت الفرق المختصة من مركز اطفاء الكرامة

كــ"مستجيب أول وجهة اختصاص" محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، وباشر عمليات الإنقاذ والإخلاء، ومكافحة الحريق.

و تبين أن الحادث عبارة عن حريق في بناية في الطابق الثالث وحجم الحادث متوسط، وعليه تم تحريك مركز اطفاء بورسعيد للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، و السيطرة عليه فيما نتج عنه (3) اصابات متوسطة وإصابة بليغة أدت إلى الوفاة "لاحقاً بعد نقلها للمستشفى"، وأفادت إدارة الدفاع المدني أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.

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