E& توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم التكنولوجي في الإمارات



أعلنت e& اليوم "الخميس" عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات على هامش معرض جيتكس 2023، وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الطرفين لدعم مناهج التعليم التكنولوجي في الإمارات.

وترتكز مذكرة التفاهم الجديدة على الرؤية المشتركة لـوزارة التربية والتعليم وe&، والهادفة إلى تعزيز التعليم التكنولوجي للطلاب في دولة الإمارات وإعداد المواهب المستقبلية القادرة على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.

وقّع الاتفاقية، المهندس محمد آل علي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التربية والتعليم، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في e&، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ e&، على هامش معرض جيتكس 2023، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في دبي والعالم.

تتمثل مجالات التركيز الرئيسية لمذكرة التفاهم في بناء مناهج تقنية رائدة عالمياً في مدارس دولة الإمارات، وزيادة الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي، وبناء شبكة من الشركاء الذين يتشاركون ذات التطلعات حول تعليم التكنولوجيا واستخدام الحلول الرقمية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم قطاع التعليم.



وتعد مذكرة التفاهم الجديدة امتداداً لجهود e& وتعاونها المتواصل مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، وتجسّد التزام e& بمواصلة دعم برنامج منظمة Code حول علوم الكمبيوتر.

وتجدر الإشارة أن e& قد أعلنت مطلع هذا العام عن شراكتها مع منظمة Code، للانضمام إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج المنظمة سعياً لزيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات وتطويرها في كافة الأسواق التي تعمل بها المجموعة.

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