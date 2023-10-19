النيابة العامة للدولة تحصل على جائزة جلوبي العالمية 2023 ضمن فئة الأكثر ابتكارا



حصلت النيابة العامة للدولة، على جائزة جلوبي العالمية 2023 فئة "فريق تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا للعام 2023" ضمن جائزة "جلوبي العالمية للأعمال"، وذلك تقديراً لجهود المركز الإعلامي في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات ويساهم في تعزيز مكانة النيابة العامة الريادية في كافة المجالات.

وتعد جائزة "جلوبي العالمية للأعمال" إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع الأعمال، والاعتراف بالإنجازات، والأفكار الملهمة.

وأكد الدكتور سعيد بالحاج رئيس المركز الإعلامي بالنيابة العامة للدولة، أن تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعالة يأتي في مقدمة أولويات المركز الإعلامي وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة للدولة مع مراعاة احتياجات المتعاملين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الوسائل والآليات الجديدة في عالم صناعة المحتوى كونها تسهم في إبراز الرسائل والقيم الإيجابية التي تتبناها النيابة العامة للدولة في كافة مشاريعها ومبادرتها، علاوة على قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور وعلى اختلاف توجهاته.

وقال بالحاج إنه بفضل الجهود الحثيثة من كافة منتسبي النيابة العامة وتوجيهات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، يعمل المركز الإعلامي على مواكبة التطورات والمسارات المستحدثة التي تشهدها النيابة العامة للدولة في مختلف القطاعات لإبراز دورها في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مسار التطوير في أداء المركز الإعلامي يستلهم آلياته من التوافق مع الاستراتيجية العامة للنيابة العامة للدولة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنيابة العامة للدولة، أن هذه الجائزة البارزة تضع المركز الإعلامي في نطاق التطوير المستمر للرسالة الإعلامية، كما تؤكد الأثر الذي تتركه رسالتنا الإعلامية في تشكيل الانطباعات، وتحقيق النتائج الإيجابية.

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