بلدية مدينة أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.

وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.

وفي هذا الإطار حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق، إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة، التي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.

وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريات وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة، إضافة إلى الضوابط التالية:

ويمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة «تم» يكون مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص، وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناءً على المساحة المطلوبة، إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة، ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري من دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة «تم»، واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.

الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية من دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.

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