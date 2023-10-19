«زراعة الشارقة» تُطلق النسخة الثانية من مشروع توزيع بذور القمح

بدأت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة تنفيذ النسخة الثانية من مشروع توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين، وذلك ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم زراعة السلع الاستراتيجية بالدولة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وبخاصة القمح.

وقام الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بإطلاق مشروع توزيع البذور في مرحلته الثانية، مؤخراً، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من مزارعي القمح المواطنين في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز واستدامة الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور المهندس خليفة الطنيجي: «أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في نوفمبر من العام الماضي، ويتم تدشين مراحل المبادرة قبل بداية الموسم الزراعي من كل عام.

وأشار إلى أن عملية التوزيع تستمر بشكل يومي عبر عدة منافذ مختلفة ومقر الدائرة حتى موعد بدء الموسم الزراعي للقمح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز واستدامة الأمن الغذائي في الإمارة، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي المستدام، وتوظيف الإمكانات والموارد لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة، إلى جانب تبني أفضل الأساليب الزراعية الفاعلة في مجال إنتاج أنواع القمح ذات الجودة العالية، ومن خلال توزيع السلالات الأصيلة منها، بعد خضوعها لعملية فحص وانتقاء دقيقة».

وأفاد بأنه من المقرر توزيع عبوات القمح المهداة بأحجام مختلفة، تتمثل في فئة 5 كيلوغرامات و10 كيلوغرامات و20 كيلوغراماً، كما سيتم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف (يوكورا روجو) والذي يعتبر من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء، ويتميز بالنقاوة العالية وقصر فترة الإنبات والخلو من الأمراض الفطرية، حيث يعتبر هذا القمح من الأصناف الأمريكية المنشأ، وينتج في المملكة العربية السعودية، ويتم زراعته باستخدام نظام الري المحوري.

وأردف رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بأن المشروع ستصاحبه حملات تثقيفية وتوعوية للمزارعين حول أفضل الممارسات العالمية المطبقة في أساليب الزراعة المثلى لبذور القمح، لضمان حصد أفضل المحاصيل، داعياً مزارعي القمح في الشارقة والإمارات الأخرى إلى الاستفادة من هذه المبادرة وسرعة التواصل مع الدائرة للحصول على عبوات بذور القمح الأصيلة قبل بدء موسم الزراعة.

وفي سياق متصل تحرص الدائرة على عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في سبيل الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وعلى رأسها مشروع مزرعة القمح في مليحة، ومجموعة مشاريع مراعي الشارقة، ومن أهمها مشروع مزرعة الألبان المتكاملة.





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