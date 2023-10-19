طالبة بأمريكية الشارقة تنال جائزة عالمية في العمارة

أكد البروفيسور مايكل هيوز أستاذ العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن طالبة العمارة هالة ناصر، التي تدرس بالسنة الثانية في كلية العمارة بأمريكية الشارقة، فازت بجائزة العمارة العالمية عن فئة الطلبة، عن مشروعها «المنتجع»، وهو مكان متخيل على جزيرة قبرص، والذي أكملته وهي في سنتها الدراسية الثانية في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، متفوقةً على منافسيها من طلبة الدراسات العليا من جميع أنحاء العالم.

وقال إن جائزة العمارة العالمية، تعد من الجوائز المرموقة منذ انطلاقها قبل 17 عاماً، تخللها 44 دورة جوائز، سلطت الضوء على المشاريع المعمارية المميزة التي ساهمت في مناقشة الخطاب المعماري المعاصر وتكريمه، كما تستقطب الجوائز مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتمنح المشاركين الذين قد لا يحظون بفرصة عرض مشاريعهم والترويج لها صوتاً مسموعاً وفضاءً لتقديم أعمالهم. لافتاً إلى أنه لمن المبهر أن تحصل طالبة في سنتها الثانية على جائزة مرموقة كهذه، فهذه هي المرة الأولى خلال 28 عاماً من رحلتي التدريسية، التي أرى فيها مشروعاً لطالب في سنته الثانية، يتنافس ويفوز في مسابقة متاحة لجميع المستويات من جميع أنحاء العام، كما أن هذه الجائزة تعكس بالفعل التزام الطالبة وجديتها.

200

وأضاف أن الجامعة الأمريكية في الشارقة، تعد من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في مجال هندسة العمارة والبيئة المبنية، وفقاً لتصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2023. كما أن برنامج بكالوريوس العمارة في كلية العمارة والفن والتصميم فيها، معتمد من قبل مجلس الاعتماد المعماري الوطني بالولايات المتحدة، وهو أول برنامج خارج أمريكا الشمالية يحصل على هذا الاعتماد المرموق.



مبادئ

وأضاف البروفيسور مايكل، أن الطلبة يركزون بعد السنة التأسيسية في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في مساق الاستوديو «عمارة 202»، على المبادئ الأساسية لتصميم العمارة، وخاصةً على التجربة الإنسانية، كما أن الطالبة الفائزة، اتخذت نهجاً فريداً من نوعه بالنسبة لطالبة في السنة الثانية، ونفذت عملاً رائعاً في تحويل فكرتها الأولية إلى مشروع كامل ومتكامل، لافتاً إلى أنها صممت هيكلاً مصنوعاً من مستويات مسطحة، وهو ما شكّل لديها مجموعة من التحديات، والتي تجاوزتها بفضل مثابرتها.

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