بالفيديو نجوم النصر السعودي يفاجئون رونالدو باحتفالية بأرقامه القياسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتفل لاعبو النصر السعودي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية.
وفاجأ لاعبو النصر قائد الفريق باحتفالية بسيطة على هامش التدريبات، بعد تحطيمه عدة أرقام قياسية بوصوله لـ200 مباراة مع منتخب البرتغال، وتسجيله 40 هدفا هذا الموسم.
ومنذ انتقال رونالدو (38 عاما) إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير الماضي استعاد أحسن نسخة له كمهاجم هداف، على نحو أفضل بكثير مما قدمه في المواسم التي أعقبت رحيله عن ريال مدريد.
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