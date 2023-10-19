بالفيديو نجوم النصر السعودي يفاجئون رونالدو باحتفالية بأرقامه القياسية

احتفل لاعبو النصر السعودي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية.

وفاجأ لاعبو النصر قائد الفريق باحتفالية بسيطة على هامش التدريبات، بعد تحطيمه عدة أرقام قياسية بوصوله لـ200 مباراة مع منتخب البرتغال، وتسجيله 40 هدفا هذا الموسم.

ومنذ انتقال رونالدو (38 عاما) إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير الماضي استعاد أحسن نسخة له كمهاجم هداف، على نحو أفضل بكثير مما قدمه في المواسم التي أعقبت رحيله عن ريال مدريد.

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