Thursday, 19 October 2023 11:54 GMT

بالفيديو نجوم النصر السعودي يفاجئون رونالدو باحتفالية بأرقامه القياسية

10/19/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفل لاعبو النصر السعودي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة خاصة بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الماضية.

وفاجأ لاعبو النصر قائد الفريق باحتفالية بسيطة على هامش التدريبات، بعد تحطيمه عدة أرقام قياسية بوصوله لـ200 مباراة مع منتخب البرتغال، وتسجيله 40 هدفا هذا الموسم.

ومنذ انتقال رونالدو (38 عاما) إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير الماضي استعاد أحسن نسخة له كمهاجم هداف، على نحو أفضل بكثير مما قدمه في المواسم التي أعقبت رحيله عن ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN19102023000110011019ID1107273434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث