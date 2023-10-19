العين يردّ الدين للنصر ويهزمه بثنائية في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

رد العين الدين للنصر وهزمه بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، بعدما كان العميد فاز عليه في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بهدف دون رد، وسجل ثنائية العين تراوري وبلاسيوس في الدقيقتين 28 و61.

جاءت المباراة مفتوحة من الطرفين، وبطابع هجومي من البداية وخاصة من جانب العين الذي ضغط بثقله على دفاع النصر وأوجد بعض المحاولات الخطرة التي رد عليها العميد بواسطة تسديدة قوية من أقدام البوسني سمير ميميشيفتش حولها حارس المرمى محمد بوسندة بصعوبة إلى الركنية في الدقيقة 12، وواصل الزعيم أدائه الهجومي

وكان المغربي سفيان رحيمي قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 لكن البرازيلي غوستافو أليكس مدافع النصر تمكن من إبعاد الكرة قبل دخولها المرمى.

واستمر الضغط العيناوي على مرمى النصر حتى نجح عبد الكريم تراوري في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 28، وأهدر زميله جوناتاس سانتوس فرصة مضاعفة النتيجة عندما انفرد بالمرمى في الدقيقة 37.

في الشوط الثاني، بحث النصر عن إدراك التعادل بدخول أحمد جشك بدلا عن البرتغالي يوري ميديروس لكن العين عزز تقدمه مبكرا بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة أنهاها الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس في شباك عبد الله التميمي في الدقيقة 61، ويحسم نتيجة المباراة لمصلحة فريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز