طقس الإمارات غداً.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 90 35

دبي 35 26 85 35

الشارقة 35 25 80 25

عجمان 36 26 85 30

أم القيوين 34 24 80 30

رأس الخيمة 34 24 80 30

الفجيرة 33 27 85 40

العـين 36 26 75 30

ليوا 38 23 90 20

الرويس 35 24 95 30

السلع 35 25 95 30

دلـمـا 36 27 90 30

طنب الكبرى 35 28 85 25

طنب الصغرى 35 28 85 25

أبو موسى 35 28 85 25.

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