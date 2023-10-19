دائرة الثقافة في أبوظبي ويو إف سي تمددان شراكتهما إلى 2028



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و"يو إف سي"، تمديد شراكتهما الحالية إلى 2028، والتي تنظم "يو إف سي" بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المميزة سنوياً في أبوظبي، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة.

كما تمتد الشراكة لتشمل إقامة فعاليات "ليلة النزال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورسخت "يو إف سي" علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010.

ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2019، والتي شهدت استضافة أبوظبي أبرز نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، واحتضنت أبوظبي 9 من فعاليات "يو إف سي" بمشاركة ألمع المواهب العالمية، والتي استمتع بها الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وساعدت على نمو شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي " حقق تنظيم بطولات يو إف سي سنوياً في أبو ظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها. وعلى مدى السنوات الماضية، مهدت هذه الشراكة الطريق لتعزيز حضور "يو إف سي" على الساحة الدولية، بالتزامن مع تكريس مكانة أبو ظبي عاصمة عالمية للرياضات النزالية".

وأكد أن تمديد الاتفاقية يؤكد قدرتهم على استضافة أبرز البطولات والفعاليات التي تلبي تطلعات المجتمع والزائرين على حد سواء، وتمنحهم المزيد من التجارب المفعمة بالحماس والترفيه، وتعميق أطر الشراكة مع "يو إف سي"، ومواصلة نهج الابتكار بما يسهم في دفع نمو هذه الرياضة بالإمارات والمنطقة".

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