مؤشرات وول ستريت تتأرجح.. وأسهم تسلا تتراجع 5 % ونتفلكس تقفز 17 %

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، اليوم الخميس، مع استهلال تسلا ونتفليكس لموسم إعلان نتائج الأعمال المالية الفصلية ببداية قوية، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستويات في الجلسة، قبل تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة أو 0.07 %، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.76 نقاط، أو 0.16 %. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 40.50 نقطة، أو 0.30 %.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له عند 4.983 %، يوم الخميس، ليقترب قليلاً من مستوى 5 % الذي يحظى بالمتابعة الجيدة. وقد تجاوز العائد علامة 5 ٪ آخر مرة في عام 2007.

وجاءت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من 200 ألف، وهي علامة أخرى على استمرار القوة في الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

تسلا

وانخفض سهم تسلا بأكثر من 5 ٪، بعد أن خالفت الشركة توقعات المحللين بشأن الأرباح والإيرادات في الربع الثالث. كما حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، من أن Cybertruck التابعة للشركة، لن تنتج الكثير من التدفق النقدي الإيجابي، بعد أكثر من عام من بدء الإنتاج.

حققت شركة الملياردير إيلون ماسك «تسلا»، أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث، حيث وصلت ربحية السهم 0.66 دولار، مقارنة مع 1.05 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في بلغت الإيرادات 23.4 مليار دولار، مقارنة مع 21.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات أن تكون ربحية السهم 0.73 دولار، وأن تصل الإيرادات 24.32 مليار دولار.

نتفلكس

وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم نتفلكس بأكثر من 16 ٪، بعد أن أعلنت شركة البث العملاقة عن أرباح الربع الثالث، التي فاقت التقديرات، وقد حصلت الشركة على دفعة من الاشتراكات القوية في مستوى الإعلانات.

وخلال الربع الثالث من العام، بلغت ربحية السهم نحو 3.73 دولارات، مقابل توقعات أشارت إلى تحقيق ‏ربحية قدرها 3.49 دولارات لكل سهم.‏ أما الإيرادات الفصلية للشركة، فقد تماشت مع توقعات المحللين عند 8.54 مليارات ‏دولار في الربع السنوي الثالث من هذا العام.‏

وبلغ إجمالي عدد المشتركين حوالي 247.15 مليون مشترك في الربع ‏الثالث، مقابل توقعات ‏Street Account‏، التي أشارت إلى عدد مشتركين بنحو ‏‏243.88 مليوناً.‏