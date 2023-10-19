تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 8 أشهر

انخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي مع استمرار الشركات في الإبقاء على موظفيها على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف لتهدئة أوضاع الاقتصاد وسوق العمل بالبلاد، مما يشير إلى نمو قوي للوظائف لشهر آخر مع استمرار الأزمة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 13 ألفا إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.

ويعد هذا أقل معدل من نوعه منذ يناير الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 212 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

انخفض المتوسط المتحرك لطلبات إعانات البطالة لمدة أربعة أسابيع، والذي يخفف بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار ألف طلب إلى 205750.

كان 1.73 مليون شخص يحصلون على إعانات بطالة في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، أي بزيادة حوالي 29 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق.