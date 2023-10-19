تعاون بين «تنظيم الاتصالات» و«دو» لدعم التوطين في الخدمات السحابية

أعلنت كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» لتوسيع نطاق مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية، وذلك ضمن إطار مبادرة استراتيجية تستهدف تعزيز مسارات التوطين في الدولة.

وتهدف الشراكة الجديدة بين الجانبين إلى الارتقاء بالمهارات التقنية للموظفين الإماراتيين العاملين في مركز التحكم السحابي، من خلال مسار وظيفي تقني واضح ضمن عمليات الخدمات السحابية المُدارة.

وستسهم هذه المبادرة في زيادة عدد المواهب الإماراتية في مجال الخدمات السحابية المدارة، ودعم جهود التحول الرقمي في الإمارات، بما يتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام.

وتوفر البنية التحتية السحابية للشبكة الإلكترونية الاتحادية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإمارات تماشياً مع أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية للدولة، مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة والتخزين الجاهزة حسب الطلب، والتي تتيح للجهات الحكومية الاتحادية الوصول إلى الشبكة الإلكترونية الاتحادية بكل سلاسة وراحة.

وتمكّن هذه البنية التحتية الجهات الحكومية من تحسين جودة تقديم الخدمات للمتعاملين، وتسريع إطلاق خدمات جديدة، وتعزيز كفاءة التكلفة في جميع جهات الحكومة الاتحادية.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: نؤمن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بضرورة رعاية المواهب الإماراتية وتزويدهم بمسارات مهنية تتيح لهم اكتساب مهارات وخبرات متنوعة في المجالات التقنية والمنصات السحابية والتي تشكل ركائز أساسية للمستقبل الرقمي لدولة الإمارات. ونسعى من خلال زيادة عدد الموظفين الإماراتيين المسؤولين عن الخدمات السحابية المُدارة في مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية إلى إنشاء قوة عاملة وطنية تتمتع بمهارات عالية تخولها إدارة الجوانب المهمة للبنية التحتية السحابية، بما يسهم في تعزيز قدراتنا الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في الإمارات بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية.

وتتوافق محفظة الخدمات السحابية المُدارة، التي تشمل البنية التحتية السحابية كخدمة، والنسخ الاحتياطي كخدمة، والتعافي من الكوارث كخدمة، وإدارة الأجهزة الأمنية، مع الأولويات الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المتمثلة في توفير بنية تحتية رقمية متطورة وعالمية المستوى، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية، بالإضافة إلى تمكين الخدمات الرقمية المتكاملة التي يمكن الوصول إليها بسلاسة وسرعة والمصممة لتلبية احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم.

من جانبه قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تعكس شراكتنا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التزامنا المشترك بدعم أبناء الإمارات وتعزيز مسارات التوطين في الدولة بما يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتمكين المواهب الإماراتية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارات. وسيسهم توسيع فريق مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية عبر زيادة عدد العاملين فيه من أبناء الإمارات ليس فقط في دعم قدرات الهيئة في مجال الخدمات السحابية المدارة، بل أيضاً في تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وازدهاره بالاعتماد على إمكانات ومهارات المواهب والكفاءات الإماراتية.

وستسهم الشراكة الجديدة في توسيع نطاق الخدمات السحابية المُدارة التي يقدمها مركز التحكم السحابي ضمن الشبكة الإلكترونية الاتحادية لتشمل إدارة موارد الحوسبة والتخزين، وإدارة الأجهزة الافتراضية، وإدارة خوادم نظام التشغيل، وإدارة تحديثات الأنظمة، وإدارة مكافحة الفيروسات، وإدارة عمليات النسخ الاحتياطي.