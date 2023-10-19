2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 381 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 698.17 مليون درهم و317 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 666.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.25 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 346.04 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17.69 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للإستثمار الأول بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 84.33 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة رقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 31.01 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 80.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 854.15 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 76.62 مليون درهم و117 رهن فلل وشقق بقيمة 777.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 566.16 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 67.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 11.1 مليون درهم.