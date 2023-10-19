«سبرينكلر» تفتتح مقرها الإقليمي في «دبي للإنترنت»

أعلنت شركة «سبرينكلر» المتخصصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء رسمياً عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم»، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتنفيذ خطة توسّع طموحة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ واليابان.

وسيكون المكتب الجديد بمثابة المركز الرئيسي لعمليات «سبرينكلر» في أسواقها الرئيسية للنمو، ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث سيقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل إدارة المنتجات ودعم عمليات التنفيذ، وتعزيز رضا العملاء وتوفير الاستشارات الفنية ووسائل التسويق الضرورية.

يأتي اختيار «سبرينكلر» لمدينة دبي للإنترنت مقراً لمركزها الجديد، بفضل ما توفره المدينة من بيئة عمل تنافسية ومتكاملة في موقع استراتيجي بإمارة دبي، فضلاً عن مكانتها العالمية وجهة رائدة للشركات والمواهب في شتى مجالات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، انسجاماً مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية، وعلى رأسها أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويهدف المركز الجديد إلى دعم استراتيجية «سبرينكلر» للدخول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى منصّتها الموحدة لإدارة تجربة العملاء، بما يسهم في تلبية احتياجات قاعدتها المتنامية من العملاء الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقد تم الإعلان رسمياً عن افتتاح المقر الجديد لشركة «سبرينكلر» على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023»، وجدير بالذكر أن مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في هذا الحدث البارز، وتستضيف ضمن جناحها نخبة عالمية من أبرز الشركات القائمة ضمن منظومتها، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، بما فيها تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

وقال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم»- القطاع التجاري: «نجحت مدينة دبي للإنترنت على مدى أكثر من عقدين من الزمن في توفير البيئة الداعمة والمرنة لأهم صناع التكنولوجيا، وحرصت على مدها بكل مقومات النجاح لتمكين الشركات من مواصلة النمو واستكمال مسيرة التحول الرقمي والابتكار انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «نحن حريصون على بناء الشراكات الراسخة مع أهم القائمين على قطاع التكنولوجيا، وتوفير البيئة الأمثل لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وأثرها الإيجابي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية نحن الإمارات 2031، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للتكنولوجيا وحاضنة للمواهب المبدعة. يسرنا أن تقوم شركة رائدة مثل «سبرينكلر» بتوسيع نطاق أعمالها وابتكاراتها انطلاقاً من مدينة دبي للإنترنت».

من جانبه، قال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس «سبرينكلر»- أسواق النمو: «تحرص دبي دوماً على توفير بيئة العمل الداعمة للشركات العالمية، التي تطمح إلى توسيع نطاق عملياتها داخل المنطقة وخارجها، ما جعل منها بالتالي وجهة عالمية لألمع المواهب والعقول المبدعة، فقد أسهمت منظومة العمل المتكاملة، التي توفرها مدينة دبي للإنترنت، ودعم حكومة دبي المستمر للابتكار في جعل مدينة دبي وجهة جاذبة للشركات العالمية على غرار شركتنا، حيث نشعر بالفخر لوجودنا هنا اليوم».