«مالية الشارقة» تعرّف زوار «جيتكس» بأنظمتها الرقمية الجديدة

يحظى جناح دائرة المالية المركزية بالشارقة، المشاركة في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض «جيتكس جلوبال»، بإقبال لافت من قبل الزوار والمهتمين بمنظومة الخدمات المالية الرقمية والذكية المتخصصة التي تقدمها الدائرة.

ويشكل جناح الدائرة المشارك منصة فاعلة ومتكاملة، لتعريف الجمهور بجهودها في مجال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، من خلال هذا الحدث العالمي الأبرز في المجال التقني والتكنولوجي.

وتعرض منصة الدائرة خلال المعرض، خدمة التفويض بالدفع «ضامن»، ضمن الأنظمة المندرجة تحت نظام «تحصيل»، وهو ما يعرف باسم التفويض المسبق بالدفع أو تعليق التفويض، ويتم من خلاله حجز مؤقت لمبلغ الخدمة، ويتم فرضه على الحساب الخاص بالعميل، حيث يستخدم للتحقق من صلاحية الحساب، ووجود الرصيد الكافي لتغطية المعاملة المعلقة، دون عمل خصم فعلي.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة: يسهم النظام في تقليل عمليات الاحتيال، وعمليات رد المبالغ المدفوعة اللاحقة، كما يحد من تكاليف المعاملات، ويلغي معظم رسوم الاسترداد، كما يقلص من المبالغ المستردة التي يسببها التاجر. ويمكن للزوار الاطلاع على خطوات عمل نظام ضامن، ابتداءً من بدء إجراءات الخدمة، مروراً بحجز المبلغ بشكل مؤقت، وانتهاءً بخصم المبلغ، وتحريره لحساب الجهة صاحب العلاقة بعد إتمام جميع الإجراءات. ويمكن الاستفادة من مزايا نظام ضامن في خدمات «سوق الجبيل» الرقمية، عند طلب كميات بأسعار ثابتة، كما يمكن استخدامها في تأمين حجوزات الفنادق لدى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وكذلك في خدمات الدفع لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة.

من جانبها، قالت ميرة بن هده السويدي رئيس قسم التطبيقات والأنظمة الذكية بدائرة المالية المركزية بالشارقة: تعمل الدائرة على تفعيل وتبنّي هذه الأنظمة الرقمية والذكية، وتحقيق الربط والتكامل الرقمي مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لصالح الأفراد والمؤسسات فيها، وتسهيل إجراءات التعاملات بكل سهولة ويسر، وبما يتوافق مع معايير التميز المالي، ومواصفات ومقاييس الجودة الشاملة، واشتراطات الحوكمة المالية، وسياسات إدارة المخاطر.

جدير بالذكر أن دائرة المالية المركزية، قد أطلقت أيضاً بنجاح خلال فعاليات المعرض نظام «راصد الرقمي»، الذي يعزز جهودها الدائمة لترسيخ ممارسات التحول الذكي، ويسهل إجراءات الخدمات الرقمية المقدمة لكافة العملاء من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيد الريادة المالية للدائرة.