«مرسيدس -بنز» ترسم ملامح مستقبل تكنولوجيا التنقل في «جيتكس»

تجسيداً لمستقبل التنقل والتكنولوجيا، تعمل شركة «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط على عرض سيارتين جديدتين خلال معرض «جيتكس جلوبال» في دبي.

السيارة الأولى هي «VISION EQXX» والتي تستعرض إمكانات التنقّل الكهربائي في العصر الرقمي والمستدام، أما السيارة الثانية فهي «VISION One-Eleven» الاختبارية، والتي تمثل مستقبل الأداء الرياضي المعزز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم المذهل.

ويعد «جيتكس جلوبال» أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة، حيث يجمع أبرز رواد الابتكار في العالم من شركات وأشخاص للارتقاء بقطاع الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. ويقام هذا الحدث السنوي في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر. ويتم عرض السيارات النموذجية المبتكرة في الجناح الرسمي الخاص بشركة «اتصالات من &e»، وبالشراكة مع شركة سيارات «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط.

وباعتباره منصة تهدف إلى تحفيز التكنولوجيا والابتكار الرقمي، يعد معرض «جيتكس جلوبال» الحدث المثالي لمرسيدس-بنز لعرض سياراتها الرائدة التي تمثل قفزات نوعية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاتصال والرفاهية العصرية.

وقال هايكو غونتر، نائب الرئيس ومدير المبيعات وخدمات العملاء وتطوير الأعمال في «مرسيدس-بنز» الشرق الأوسط: نحن في «مرسيدس-بنز» نركز على التكنولوجيا الرائدة لإنتاج السيارات الأكثر جاذبيةً في العالم. وتعد «VISION EQXX» أكثر من مجرد سيارة عرض، فهي تمثل برنامجاً تكنولوجياً لتسريع وتيرة التحوّل إلى التنقّل الكهربائي من خلال تعزيز الكفاءة ومدى القيادة. أما «VISION One-Eleven» فتتميز بتصميم استثنائي إبداعي، وتعمل على دفع حدود الابتكار والتكنولوجيا. ونحن فخورون بتقديم هذه السيارات النموذجية في معرض جيتكس بالشراكة مع «اتصالات من &e» لإلهام الزوار وإعطائهم لمحة للشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل التنقّل والتكنولوجيا.



