جمارك دبي تعلن عن مشروع جديد لتتبع حالة الشحنات

تواصل جمارك دبي جهودها من خلال الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لتطوير مبادرات نوعية توفر تجربة استثنائية للعملاء، وتزيد من قيمة التجارة الخارجية لدبي، حيث أعلنت الدائرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال» عن «تتبع حالة الشحنات»، وهو مشروع جديد وواعد يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج، ويتميز المشروع بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي.

وتعد المبادرة رائدة على مستوى العالم بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية، ويهدف المشروع المبتكر إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار بما يدعم زيادة العائد لاختيار دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، كما يمكن العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناءً على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لهم بما يعزز نسبة سعادتهم، وكذلك يستهدف المشروع تقليل عدد الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الخاصة بالاستفسار عن الشحنات، والبالغ عددها 55 ألف اتصال سنوياً.

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في المجالات كافة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن رؤية سموه الاستشرافية في التحول الرقمي وإحداث تحول جذري في طريقة العمل وتقديم الخدمات الحكومية كانت الأساس في تعزيز مركز دبي حاضنة عالمية للمبتكرين وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.

وقال إن جمارك دبي تحرص على تطوير مشاريع تسهل من تسيير عمليات التجارة الدولية عبر دبي المركز المحوري في التجارة العالمية، ويعد مشروع تتبع حالة الشحنات الذي تطوره جمارك دبي خدمة مثالية تتيح لعملائنا تتبع حالة الشحنات لحظة بلحظة منذ لحظة الوصول حتى وقت الإفراج عنها، لافتاً إلى أن مثل هذه الخدمات المتطورة تعزز من كفاءة العمليات وتوفر الكلفة على العملاء وتزيد من العائد على تجارتهم.