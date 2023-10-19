إطلاق نسخة سحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في عجمان

أطلق مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية، النسخة السحابية من نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية، لتكون حكومة عجمان الأولى على مستوى الإمارات في تبني هذه المنظومة السحابية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة والتي من شأنها الإسهام في رفع إنتاجية الأداء الوظيفي وإدارة وتخطيط الموارد بكفاءة وفاعلية بما يواكب أحدث التطورات التقنية على المستويين المحلي والدولي. جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة تحت مظلة منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال».

وأكد مروان آل علي أن إطلاق هذه المنظومة المتطورة يأتي في إطار حرص دائرة المالية في عجمان على الارتقاء بكفاءة وفاعلية أنظمة العمل المالي الحكومي عبر توفير خدمات ذكية متطورة وتجربة سلسة ومتميزة للكوادر الحكومية والمتعاملين على حد سواء بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية حكومية رائدة تسهم في تعزيز تنافسية إمارة عجمان.

وأشاد بجهود دائرة المالية في مواكبة أحدث الاتجاهات في مجال الابتكار التكنولوجي بهدف تعزيز تكامل الخدمات الحكومية على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه الخدمات الذكية يعكس التوجه الريادي لحكومة الإمارة للمضي قُدماً في مسيرة تحويل عجمان إلى إمارة ذكية ذات اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام.

من جهته، أوضح عبدالغفّار الخاجة مدير إدارة الحسابات الحكومية، أنه بالانتقال إلى التطبيقات السحابية، سيتم تحقيق تكامل الوظائف المتعلقة بسلسلة التوريد والتمويل والموارد الحكومية على مستوى حكومة الإمارة في منصة واحدة وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا الخصوص. كما توفر هذه الخاصية للمستخدمين إمكانية التعامل مع كافة البيانات بشكل أكثر وضوحاً وسهولة ومرونة بعيداً عن التعقيدات والازدواجية في الاختصاصات، فضلاً عن إسهامها في اختصار وقت ومراحل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها، إضافة إلى تعزيز أمن البيانات وحمايتها عبر التقنيات المتقدمة التي توفرها البنية التحتية لمقدم الخدمة السحابية.

من جانب آخر، كرم مروان آل علي الشركاء الاستراتيجيين للدائرة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الدولة، وتوجّه إليهم بالشكر والتقدير لدورهم المميز في دعم جهود الدائرة على تبنّي الابتكار والتطوير، والنجاح في تقديم خدمات مميزة ومبتكرة لجميع المعنيين، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود والتكامل مع الشركاء وعملهم إلى جانب الدائرة بروح الفريق الواحد، كان حجر الأساس لتحقيق هذه النجاحات.