«أكريديفاي» من سنغافورة تفوز بتحدي «سوبرنوفا»

فازت شركة «أكريديفاي» الناشئة المتخصصة في توفير خدمات إصدار المستندات والمعلومات القابلة للتحقق، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في تحدي «سوبرنوفا 2023»، ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم.

وحصلت الشركة على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100.000 دولار، بعد جولة نهائية مكثفة من العروض التقديمية، تنافست فيها ضد 27 شركة أخرى، ضمن التصفيات النهائية للمسابقة، من أصل 521 مشاركاً.

ويعد تحدي «سوبرنوفا»، بالتعاون مع صندوق حي دبي للمستقبل، أكبر مسابقة للشركات الناشئة في المنطقة، ويبلغ إجمالي قيمة جوائزها النقدية 200.000 دولار. ويعتبر هذا التحدي من الفعاليات الرئيسة على أجندة معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي تقام نسخته الأكبر على الإطلاق هذا العام. وشارك في التحدي ما يزيد على 1.800 شركة ناشئة، من أكثر من 100 دولة، لاستكشاف الفرص التي يوفرها اقتصاد دبي الرقمي الديناميكي والمتنوع.

وقال سايمون جوردون المدير التجاري لشركة «أكريديفاي»: كانت المشاركة في تحدي «سوبرنوفا» تجربة رائعة حقاً، ولا يسعني التعبير عن مدى فرحتنا بالفوز فيه. ونحن متحمسون لاستخدام هذه الجائزة المالية، لتوسيع نطاق حضورنا في هذه المنطقة، لا سيما الإمارات، التي تزخر بالكثير من الفرص الرائعة.

وقال شريف البدوي المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وعضو لجنة التحكيم في تحدي «سوبرنوفا»: من المشجع حقاً أن نرى مثل هذا التحول نحو تطوير حلول مستدامة أفضل لكوكب الأرض. وقد كانت العروض التقديمية التي شهدناها هنا في تحدي سوبرنوفا واعدة ومليئة بالابتكارات والأفكار الملهمة، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حياتنا.

غطت فئات المسابقة أحدث توجهات التكنولوجيا، حيث تنافست الشركات الناشئة على عرض حلولها المبتكرة لعدد من أبرز التحديات القائمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية، والبلوك تشين والويب 3، والتنقل والمدن الذكية، والتكنولوجيا الصحية والعافية، وتكنولوجيا التسويق، وتكنولوجيا التأمين بالشراكة مع منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين، بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة ناشئة أسستها سيدة بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال الشارقة.