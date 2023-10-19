تحالف بين «مزن» و«أسترا تك» لتعزيز أمن التقنية المالية

وقعت شركة «مُزن» شراكة استراتيجية مهمة مع شركة «أسترا تك» المتخصصة في التطوير والاستثمار التقني، بهدف توحيد مساعيهما المشتركة للتغلب على ما تواجهه الأسواق المحلية والعالمية من تحديات على صعيد الجرائم المالية، وتوسيع بصمتهما على الساحة العالمية.

يتماشى هذا التحالف مع استراتيجيات النمو المعتمدة في كل من «مُزن» و«أسترا تك»، ليعزز من نقاط قوتهما على نحو استثنائي. وكانت الشراكة قد وقعت على هامش فعالية «فينتك سيرج» بحضور كل من الدكتور محمد الحسين، مؤسس شركة «مزن» ورئيسها التنفيذي، وعبدالله أبو شيخ، مؤسس «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم».

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تدعم «مُزن» لتحقيق هدفها المتمثل في الانتشار ضمن السوق الإماراتي، من جهة، وأن تتناغم من جهة أخرى مع ما تبذله الشركة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز إطار الامتثال ومحاربة الجرائم المالية في المنطقة، كما تُعنى هذه الشراكة بوضع حجر الأساس للامتثال والارتقاء بمستوى الحماية الأمنية والشفافية في العمليات المالية، فمن خلال تطبيق «بوتيم» المدعوم بمنصة التقنية المالية والدفع الإلكتروني السلس «باي بي» من «أسترا تك»، تتيح هذه الشراكة الفرصة أمام 150 مليون مستخدم لتطبيق «بوتيم» الاستفادة من إمكانات التقنية المالية المدعومة بحماية أمنية إضافية عبر منصة «فوكال» من «مُزن».

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن»: إن تحالفنا الاستراتيجي مع «أسترا تك» يهدف إلى تحصين البنية التحتية المالية للمستقبل وإعادة رسم ملامح الامتثال لمكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر الجمع بين ابتكاراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين رؤية «أسترا تك» الرامية إلى تطوير الخدمات التي توفرها المنصات التكنولوجية الرائدة.

وأضاف: إن التطور المستمر والسريع في سوق الإمارات شجعنا على تعزيز استراتيجيتنا في تحقيق الأمن المالي على مستوى الدولة، ونقل هذه التجربة أيضاً على المستوى العالمي.

من جانبه، قال عبدالله أبو شيخ، مؤسس «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»: إن تعاوننا مع «مُزن» يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التطبيقات والارتقاء بها لتصبح من النوع الـ«ألترا آب»، وذلك عبر دمجها مع عدة منصات أخرى لتمكين التطبيقات من تقديم خدمات شاملة ومتنوعة يمكن استخدامها في جميع مجالات الحياة بشكل يومي، ولقد شاهدنا التطور الكبير لتطبيق بوتيم عندما تم دعمه بمنصة «باي بي»، حيث أصبح «بوتيم» منصة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بدءاً من تسهيل المعاملات المباشرة من مستخدم إلى مستخدم آخر، والتحويلات المالية الدولية، وصولاً إلى البطاقات مسبقة الدفع، وأسهم ذلك أيضاً في تمكين الأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية من إجراء معاملاتهم الدولية بسلاسة، الأمر الذي عاد بالنفع على التجار والمستخدمين الأفراد على حد سواء. واليوم نكمل مسيرتنا لنعزز تطبيقاتنا بمنصة فوكال، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحقيق الامتثال.